Ceļu tīkla attīstībai svarīga vienota valsts un pašvaldību izpratne, uzsver Linkaits

Linkaits uzsvēra, ka kopumā šajā gadā finansējuma apjoms autoceļiem visā valstī ir viens no lielākajiem iepriekšējos gados - gandrīz 351 miljons eiro, no kuriem lauvas tiesa ir valsts budžeta līdzekļi. Pirmo gadu īpašs finansējums piešķirts tieši reģionālu ceļu remontdarbiem. Ministrs uzsvēra, ka "Latvijas valsts ceļu" vadībai ar nozari ir izdevies nonākt pie saprotamām metodēm, kā kompensēt sadārdzinājumu galvenajos izmaksu posteņos, līdz ar to tas vieš lielāku skaidrību ceļu būves darbu plānā. Šo metodiku plānots tuvākajā laikā publiskot, lai arī pašvaldības kā ceļu būvdarbu pasūtītāji to varētu izmantot.