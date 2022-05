"Bellingcat": Kremļa aprindās valda izmisums saistībā ar Krievijas karu Ukrainā

Grozevs norādīja, ka "Bellingcat" nav avotu pašā Kremlī, bet gan ļoti tuvu Kremlim stāvoši. Tāpat viņš pauda, ka starp avotiem, šķiet, valda vienprātība, ka sākotnēji plānotais karš jau ir zaudēts un ka tagad ir jauns karš. "Bet daudzi no viņiem nesaprot, kādi ir tā mērķi. Tā izskatās pēc reaktīvas stratēģijas, kurā doktrīna par nākamajiem soļiem tiek pārstrādāta katru dienu," atzina Grozevs.

Viņš arīdzan sacīja, ka patlaban izskatās, ka nav tādas gala stratēģijas, kas sevī neietver mobilizāciju. "Bez mobilizācijas tā ir tikai reaģēšana uz Ukrainas armijas virzību uz priekšu, un tiek gaidīts, kāda tipa ieročus Ukraina iegūs no Rietumiem, un tad attiecīgi reaģēt."

lai tā nezaudētu vērtību, vai kā nopirkt biļeti, lai šogad savu ģimeni dabūtu ārā no Krievijas, vai ko izdarīt, lai manam brāļadēlam nebūtu jāiet karā un jātiek nogalinātam. Šie ir tie paši jautājumi, ko sev uzdod drošības un izlūkdienestu augstākās aprindas. Un varat iedomāties, ka viņi nav lielākie atbalstītāji kara turpināšanai," teic žurnālists.

Viņš pauda, ka "Bellingcat" ir avoti Krievijas militārajā prokuratūrā, kura saņem daudz rakstisku sūdzību no tuviniekiem par pazudušiem dēliem, vīriem un brāļiem. "Skaitļi, par kuriem mums ziņo, noteikti ir augstāki par 10 000. Manas aplēses ir tuvu Ukrainas aprēķiniem – aptuveni 20 000. Bet ko svarīgi saprast – daudzi no viņiem ir kvalificētākie no Krievijas karavīriem."