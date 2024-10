Tie, kuriem ir pazīstama Havaju salu komerciālā aviācija, zinās, ka to raksturo starpsalu lidojumi. Savā 62 gadu ilgajā vēsturē (no 1946. līdz 2008. gadam) aviokompānija “Aloha Airlines” bija viena no tām kompānijām, kas nodarbojās ar pasažieru pārvadāšanu starp daudzajām Havaju salām.