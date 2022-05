Kampaņā par 9300 eiro krievvalodīgos mēģina pārliecināt iestāties pret Krievijas īstenoto karu

Kā informēja kampaņas rīkotāju pārstāve Marija Vorkule, kampaņas mērķis esot uzrunāt un informēt to Latvijas krievvalodīgās sabiedrības daļu, kurai nav skaidri formulēta viedokļa par Krievijas prezidenta Vladimira Putina īstenoto karu Ukrainā, un "veicināt saliedētību ar Latvijas un pasaules demokrātisko valstu vairākumu".

Kampaņas laikā "McCann Riga" izvietoja reklāmas vizuālos materiālus sociālo mediju platformā "Facebook", lai sasniegtu Latgalē un Rīgā dzīvojošo krievvalodīgo sabiedrību vecuma posmā no 25 līdz 65 gadiem. Savukārt nacionālajos medijos mērķauditorija bija iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 60 gadiem ar lokāciju - Latgales reģions un Rīga, un interesentus aizveda uz kampaņas tīmekļvietni "esivairkums.lv/rus".

Vorkule ir pārliecināta, ka kampaņa "Nepaliec viens pret visiem", kas tiek īstenota no 28.aprīļa līdz 28.maijam, esot sekmīga, jo vēl pirms noslēgšanās esot sasniegusi 95% no cerētās mērķauditorijas - 57 000 Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju Latgales lielajās pilsētās un Rīgā no plānotajiem 60 000.