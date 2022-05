ReTV: SOS bērnu ciematos kritiska situācija

Varētu pat teikt, ka kritiska, jo mēs par pakalpojumiem saņemam samaksu no pašvaldībām, bet maksa par tiem nav pietiekoša, tādēļ liela sadaļa ir arī ziedojumi , sabiedrības atsaucība.”

Dažādām precēm un pakalpojumiem cenas pieaug, taču ziedojumi krītas. Ciematu uzturēšanai un pakalpojumu nodrošināšanai tā ir būtiska daļa – pērn ziedojumos un dāvinājumos gan no Latvijas, gan ārvalstīm saņemti gandrīz divi miljoni eiro. “Mēs šobrīd pamatā saņemam ziedojumus ukraiņiem, lai palīdzētu tām ģimenēm ar bērniem, kuras ir nonākušas un ir mūsu asociācijas redzes lokā. Paldies par solidaritāti un palīdzību, bet no otras puses - lūdzu, padomājiet par to, ka mūsu pašu bērniem arī ir vajadzīga palīdzība,” saka Ilze Paleja.