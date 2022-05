Sākusies Rīgas modes nedēļa

Modes nedēļas 34. sesijas atklāšanu iezīmēs Ukrainas 3D modes dizaineru, Ukrainas pirmās un vienas no lielākajām apģērbu dizaina skolas Pushka School audzēkņu digitālās apģērbu kolekcijas skate RFW ietvaros rīkotās digitālās skates iestudējuma pamatā ir miers Ukrainā. Digitālās izrādes fons ir veidots kā kviešu lauks zem klajas debess. Zilas debesis un zeltains lauks ir Ukrainas karoga pamatā un ir galvenais valsts simbols. Izrādi pavadošās futūristiskās konstrukcijas ir paplašinātā realitāte, kas veido jaunu uztveri par apkārtni. Prezentācijas viesi varēs “doties nākotnē”, tuvplānā aplūkot tērpu detaļas un pēc virtuālā šova apskatīt 3D kolekcijas izstādi.

Tāpat pasākuma ietvaros gaidāmi jauno modes dizaineru kopdarbi, ekskluzīvi modes filmu seansi, tematiskas afterparty ballītes un autoru prezentācijas, taču tā ir tikai maza daļa no RFW programmas. Uz galvenā Hanzas Perona podiuma savas kolekcijas rādīs Anna Led, Narciss, Natalija Jansone, Selina Keer, Volga Vintage.

Gaidāmās modes sesijas goda viesi ir zīmols Moel Bosh no Uzbekistānas un igauņu zīmols Ivo Nikkolo. Bērnu modi pārstāvēs zīmoli Rock and Mouse, Paade Mode un Pafingo. Īpaša uzmanība jāpievērš tematiskajām prezentācijām, kas norisināsies RFW pirmajās dienās — izsmalcinātā zīmola Saint Key prezentācija, brīvību mīlošā zīmola QooQoo prezentācija, kā arī dizaineru zīmola Iveta Vecmane un rotaslietu zīmola VERBA by Anna Faninga kopīgā prezentācija, kuras laikā tiks parādīta jaunā sudraba un sarkanā organiskā stikla kolekcija.