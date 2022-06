Lai sēnes aug mežā, nevis uz nagiem! 5 padomi, kā novērst sēnītes veidošanos

Šī infekcija dzīvībai nav bīstama, taču rada lielu diskomfortu, piemēram, niezi vai arī neērtības, kad tiek valkāti vaļēji apavi. Ja slimība netiek diagnosticēta laicīgi vai pareizi, ārstēšana paildzinās un attīstās citas kaites, piemēram, dermatīts jeb ādas iekaisums. Slimību parasti diagnosticē dermatologs vai podologs, pēc tam pielāgojot individuālu ārstēšanas plānu. Klasiskajās ārstēšanas metodēs ir iekļauti dažādi līdzekļi, kas pieejami aptieku sortimentā. Šī ārstēšanās ir ērta, jo pacients to var veikt pats mājās un sev tīkamā laikā pēc ārsta norādījumiem. Taču ik pēc noteikta laika jādodas uz atkārtotām vizītēm, lai novērtētu slimības ārstēšanas gaitu. Tāpat medicīnas nozarē ir jaunas inovācijas, kas piedāvā lāzerterapijas metodi. Tā ir ļoti efektīva un ātri veicama, taču ir salīdzinoši dārga un jāatkārto vismaz 3 līdz 5 reizes. Ārstēšana jebkurā gadījumā nav īsa un vienkārša, tāpēc speciāliste uzsver, ka to ir svarīgi paveikt līdz galam, lai novērstu atkārtotu inficēšanās risku.

Riska grupā ir gados vecāki cilvēki, sākot no 60 gadiem, jo ap šo vecumu nagi kļūst cietāki un sausāki, kā arī pavājinās imunitāte un palielinās risks saslimt ar dažādām infekciju slimībām. Riska grupā ir hronisko slimību pacienti, piemēram, tie, kuri slimo ar cukura diabētu. Tāpat kāju sēnītes infekcijas riskam ieteicams pievērst uzmanību sportistiem un cilvēkiem, kuri apmeklē tādas publiskas vietas kā sporta zāles, peldbaseini, akvaparki un pirtis, jo ne vienmēr visiem cilvēkiem ir vienlīdz laba personīgā higiēna. Saslimšanas risks pastāv arī mājās – ja kādam no ģimenes locekļiem ir kāju nagu sēnīte, palielinās iespēja, ka vēl kāds cits no ģimenes locekļiem var inficēties.