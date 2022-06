Viltvārža sindroms, kas noved pie izdegšanas: problēma, ar ko saskaras daudzi strādājošie

Josa norāda, ka gados jaunāki strādājošie vairāk runā par savām problēmām, kamēr vecāku paaudžu cilvēki, lai arī cieš no tām pašām problēmām, vairāk izvēlas klusēt. Tiek norādīts, ka viens no galvenajiem iemesliem viltvārža sindromam sievietēm ir menopauzes periods, bet vīriešiem – paaugstināšana vadošās pozīcijās. Tikmēr strādājošām mātēm ir lielāks risks ciest gan no izdegšanas, gan no viltvārža sindroma vienlaicīgi.