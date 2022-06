Latvijā reorganizēs vairāk nekā 50 izglītības iestādes

Piemēram, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā atbalstītais lēmumprojekts paredz no nākamā mācību gada vēl septiņas Rīgas vidusskolas reorganizēt par pamatskolām. Lai lēmums būtu galīgs, par to vēl jānobalso Rīgas domei. Vēl IZM sarakstā nav ietverts plāns reorganizēt Preiļu novadā esošo Vārkavas vidusskolu, lai no septembra tā varētu strādāt kā pamatskola.