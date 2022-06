Pavļuts: Zināmais nezināmajā jeb Covid-19 drošības plāns rudenim

Atkarībā no vīrusa paveida iespējama jebkāda šo faktoru kombinācija.

Veselības sistēmai jābūt gatavai visām šīm iespējām. Mums jābūt gataviem strauji izvērst sistēmas veiktspēju atbilstoši dažādiem scenārijiem; darīt tieši to, kas katrā gadījumā būs nepieciešamākais. Labā ziņa - veselības nozarei un visai sabiedrībai tam ir jau uzkrāta pieredze. Turklāt iepriekšējos pandēmijas viļņos veikti arī daudzi vajadzīgie ieguldījumi, kas ir padarījuši mūs izturētspējīgākus. Visaptverošās vakcinācijas projektā esam savakcinējuši 1,3 miljonus iedzīvotāju, esam iemācījušies elastīgi un ātri organizēt dažādu grupu vakcināciju.

Līdzšinējā pieredze rāda, ka no pirmajām ziņām par jauna viļņa sākšanos pasaulē un Eiropā paiet apmēram četras-piecas nedēļas, kamēr vīruss sāk jūtami ietekmēt Latvijas sabiedrību (šobrīd nekādu tādu ziņu nav!). Šīs ir četras-piecas nedēļas, kurās mums būs jāizvērš vajadzīgā testēšanas, vakcinācijas un ārstēšanas jauda.

Lai pēc iespējas precīzāk “uzķertu” iespējamo jauno inficēšanās vilni un vēl labāk saprastu epidemioloģisko situāciju Latvijā, stiprinām Slimību profilakses un kontroles centru. Mums vajadzīgs, lai epidemiologiem ir visi pieejamie dati un nepieciešamās IT spējas. SPKC arī spēs atkarībā no epidēmijas rakstura precīzāk un efektīvāk strādāt ar inficētajiem un kontaktpersonām.

Cilvēkiem, it īpaši riska grupām atbilde kovidam joprojām ir un paliek tā pati - vakcinācija! No vīrusa spēka būs atkarīgs, vai vakcinēsim tikai riska grupas, vai būs jāvakcinējas daudz plašākam iedzīvotāju skaitam. Tomēr neatkarīgi no vīrusa spēka, riska grupu vakcinācija būs jāsāk jau vasaras beigās, rudens sākumā.