Entomologs: Ērču aktivitāte Latvijā nemazinās; RAKUS stacionāros šogad noņemtas jau 234 ērces

Pret ērcēm man kopumā ir gana neitrāla attieksme, bet vakat iekūlos kaut kādā ērču mega valstībā. Pēc 3h pastaigas no sevis nolasīju nepārspīlējot 50+ ērces (mazās nimfas gan), kas lielākā daļa jau bija paspējušas piesūkties. Dienā kopā vairāk kā 70. Tik daudz man pirmo reizi 😱 pic.twitter.com/qhPI9mEncO

Dreimanis skaidro, ka ērces ir diezgan labi pārziemojušas, tādēļ, iestājoties siltākiem laikapstākļiem, pieaug to aktivitāte. Taču ērču izplatība nav vienmērīga. Skrajos priežu mežos ērces varēs sastapt retāk, kamēr mitros lapu koku mežos, pamežos to var būt ļoti daudz. Ērces uzturas augstumā, kas ir nedaudz virs metra, lai ērti varētu pieķerties gan savvaļas, gan mājdzīvniekiem, kā arī cilvēkiem, akcentē entomologs.

Viņš iesaka padomāt par piemērotu apģērbu, dodoties uz mežu, savukārt pēc atgriešanās no meža vai dārza sevi rūpīgi apskatīt pie spoguļa, lai izvairītos no ērču piesūkšanās.

No stacionāros uzņemtajiem pacientiem 159 ērces noņemtas LIC, 59 stacionārā "Gaiļezers" un 16 stacionārā "Biķernieki".

Kopumā šogad līdz 5.jūnijam LIC laboratorijās ērču encefalīts izmeklēts 35 ērcēs, no kurām neviena nav bijusi inficēta, savukārt no 44 ērcēm, kurās izmeklēta Laimas slimība, inficētas bija 22 jeb 50%. Šogad no RAKUS izrakstīti trīs pacienti ar ērču encefalītu un vēl viens ar Laimas slimību.