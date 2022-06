Krievijas Valsts domes deputāts atkārtoti grib atcelt Lietuvas neatkarības likumību

Lietuva bija pirmā no toreizējām PSRS republikām, kas paziņoja par atdalīšanos no savienības. 1990.gada 11.martā Lietuvas Augstākā Padome jeb Atjaunotais Seims pieņēma aktu "Par neatkarīgas Lietuvas valsts atjaunošanu", pasludinot, ka "tiek atjaunota 1940.gadā svešu spēku apturētā Lietuvas valsts suverēno pilnvaru izpilde, un no šā brīža Lietuva atkal ir neatkarīga valsts".