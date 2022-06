Vai Simpsonu autori prognozēja Covid-19 un karu Ukrainā?

Ieraksta autore video pievienoja tekstu:

“Es neskatījos šo multeni…..bet kaut kā palieku nesaprašanā……kaaaaa?”

Karš Ukrainā

Viens no kadriem video it kā apliecina, ka Simpsonu multfilmā esot prognozēts karš Ukrainā. Taču attēli, kas to it kā pierāda ir safabricēti, un Simpsonos nav pieminēts Krievijas – Ukrainas karš. Bilde, kurā redzams Homērs Simpsons formastērpā ar Ukrainas karogu, bet viņam blakus stāv Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam līdzīgs vīrietis, ir samontēta no dažādu epizožu kadriem.

FOTO: Pa kreisi: Sociālajos medijos izplatītais attēls; pa labi: ekrānšāviņš no 30.sezonas 11.epizodes

Vīrietis formastērpā ir Homēra tēvs Ābrahams Simpsons jaunībā (šeit). Patiesībā kadrā viņš atrodas viens, un uz apģērba viņam nav Ukrainas karoga.

Savukārt attēls, kurā redzams Homērs ar Ukrainas karogu rokās, ir no 17. sezonas 8. epizodes. Tajā Homērs tur rokās ASV, nevis Ukrainas karogu. Savukārt Putins multfilmā parādījās 2016. gada epizodē Homērs iet balsot. Turklāt Putinam uz T krekla ir uzraksts Red Sox, nevis PSRS.

FOTO: Attēls: epizode “Homērs iet balsot”

Otrajā attēlā redzamais sprādziens patiesībā bijis radioaktīvo atkritumu sprādziena rezultāts, savukārt ierakstā redzamā kodolgalviņa multfilmā neparādās vispār – tā ir no spēles The Simpsons: Tapped Out.

Šie paši safabricētie attēli kļuvuši populāri arī ārzemēs. Piemēram, par tiem rakstīja faktu pārbaudītāji no Reuters, Correctiv un VoxCheck.

Covid-19

Kādā no video redzamajiem attēliem parādīts, ka multfilmā esot paredzēta Covid-19 pandēmija, taču ar attēlu ir manipulēts.

Kadrā redzams seriāla tēls, vietējo ziņu vadītājs Kents Brokmens, bet ekrānā aiz viņa ir uzkraksts Corona Virus. Šis uzraksts ir attēlam pievienots mākslīgi. Epizodes, no kuras ņemts šis attēls, nosaukums ir The Fool Monty, un patiesībā uz ekrāna rakstīts Apocalypse Meow.

FOTO: Pa kreisi: Sociālajos medijos izplatītais attēls; pa labi: ekrānšāviņš no 22.sezonas 6.epizodes

Džordža Floida nāve

Kādā citā attēlā norādīts, ka 2009. gadā seriālā tikusi parādīta aresta laikā nogalinātā afroamerikāņa Džordža Floida nāve. Taču īstenībā tā ir karikatūrista Jurija Pomo veidotā karikatūra, ko viņš savā Instagram kontā publicēja vairākas dienas pēc Floida nāves. Pomo kļuva slavens ar darbiem, kuros attēlo slavenības Simpsonu multfilmas stilā (piemēri šeit un šeit).

Beirūtas sprādziens

“Simpsoni prognozēja sprādzienu Beirūtā,” rakstīts uz kolāžas, kuras kreisajā pusē redzams kādas it kā 2007.gadā pārraidītās Simpsonu epizodes ekrānšāviņš ar lielu oranžu dūmu mākoni, bet pa labi – sprādziens Libānas galvaspilsētā Beirūtā 2020. gadā.

Pirmkārt, ekrānšāviņš ir no 2010. gadā pārraidītās epizodes. Otrkārt, seriālā rādīts kodolsprādziens, bet sprādzienu Beirūtā izraisīja milzīgs amonija nitrāta daudzums.