Kas ir tukšais P faktora trauciņš un kā vecāki to var kompensēt?

Brīžos, kad bērniem un jauniešiem ir pieejams vairāk brīva laika, bez šaubām kļūst grūtāk to jēgpilni organizēt un plānot, sevišķi zinot, ka vecāki ir aizņemti darbos, noslogoti arī ar savām problēmām un pārdzīvojumiem. Taču tieši mēs – pieaugušie – esam tie, kas bērniem var nodot prasmes un zināšanas, kā tikt pāri dzīves satricinājumiem, kā atbalstīt sevi un citus. Īpaši svarīgs bērniem šobrīd ir saturiski pavadīts laiks, kas iekļauj arī kopīgi pavadītu laiku pie dabas, ģimenes izbraucienus, spēles, kopīgu izkustēšanos.

Ko rāda pašreizējā situācija? Ienākot jebkurā ierindas mācību iestādes klasē, viens no četriem bērniem būs tāds, kuram ir pazemināta psiholoģiskā noturība – motivācijas trūkums, ieslīgšana telefonā, interešu zudums, nomāktība vai tieši otrādi - trauksmainība, mazkustīgums. Šie bērni dzīvē varētu sasniegt vairāk – savās attiecībās, karjerā, vispārējā apmierinātībā, bet, iespējams, viņi to nesasniegs vai tas nāks grūtāk, jo viņam kādu iemeslu dēļ šis P faktors ir pazemināts. Mēs pat vairs nerunājam par atsevišķiem bērniem, kuriem ir specifiskas psihoemocionālās vajadzības, mēs principā jau runājam par to, ka atbalsts sevis motivēšanā, emociju regulācijā, sociālajās prasmēs, pārliecības veicināšanā ir nepieciešams gandrīz ikvienam.