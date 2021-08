Problēma, ko neredzam, bet kura eksistē: vardarbība pret bērniem un pusaudžiem

Vardarbība pret bērniem un pusaudžiem notiek, lai gan reālos apmērus, cik daudz bērnu tā skar, nav iespējams noteikt. Pasaules Veselības organizācija (PVO), savā ikgadējā pārskatā par vardarbības pret bērniem novēršanu, lēš, ka Eiropas kontinentā vien dažāda veida vardarbību pieredzējuši teju 55 miljoni bērni un jaunieši. Pēc jaunākajiem statistikas datiem Eiropā dzīvo gandrīz 750 mlj. iedzīvotāju, no kuriem 16% ir bērni un pusaudži, līdz ar to, sanāk, ka ar vardarbību ir saskārusies aptuveni puse, no visiem Eiropā mītošajiem jauniešiem.