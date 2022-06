Seši vērtīgi mikrozaļumi organisma veselībai

Turklāt dīgsti un mikro lapiņas ir ne tikai garšīgas un ļoti veselīgas, bet arī ļoti vienkārši audzējamas pat mājas apstākļos. Lai to darītu, nepieciešamas sēkliņas, trauks ar ūdeni, marle un palodze. Mikrozaļumi aug no vienas līdz trīs nedēļām, atkarībā no to veida, tad ražu nogriež. "Lai mikrozaļumi sniegtu organismam visas nepieciešamās vielas, nevajadzētu zaļumus audzēt lielākus, jo tālāk augs aktīvās vielas tērē arī savai augšanai un nobriešanai," stāsta farmaceita asistente Agnese Jursa.