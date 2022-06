"Pazudušais mazdēls" Harijs ir apvainojies un gaida atvainošanos no karaļnama

Jau ziņots, ka Saseksas hercogs un hercogiene, neskatoties uz to, ka viņi kopā ar saviem diviem bērniem - Ārčiju un Lilibetu - ieradās no ASV, karalienes platīna jubilejas svinībās piedalījās tikai divas reizes. Militārajā parādē izbraucot ar karieti un pateicības dievkalpojumā.

tomēr karaļnams to noraidījis, baidoties, ka tas nonāks "Netflix" seriālā par Saseksas hercogu privāto dzīvi.

Biogrāfe Andžela Levina, kura privāti pazīst Hariju, apgalvoja, ka princis, visticamāk, jūtas, it kā viņam būtu "atvainošanos parādā", jo četras dienas ilgajās svinībās "lielā mērā tika ignorēts".

"Manuprāt, tas tiešām ir diezgan interesanti — viņš varēja just ļoti daudz ko. Es nezinu, vai viņš sajuta nožēlu par to, no kā viņš ir atteicies, bet, pazīstot viņu, viņš bija ļoti, ļoti sarūgtināts, ka viņu lielā mērā visi ignorēja.