Kučinskis: LZP, LRA un LP jāpiedāvā vīzija par Latvijas attīstību desmit gadiem

Ideālā variantā katra no jaunās apvienības partijām varēs veidot savu identitāti un iekļaut to kopējā apvienības idejā, un nav šaubu, ka LZP būs viens no apvienotā politiskā spēka stūrakmeņiem, pauda politiķis. Kučinskis arī aicināja neklausīties nelabvēļu runās un apmelojumos.