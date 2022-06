Koalīcijas deputāti piesardzīgi par atsevišķu Krievijas un Baltkrievijas īpašumu atsavināšanu

"Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Judins aģentūrai LETA kopumā pozitīvi novērtēja Bordāna ideju, tomēr viņš atzīmēja, ka vispirms likumprojekts ir jāredz, lai par to varētu spriest. Politiķis uzsvēra, ka ir jādomā par plašāku risinājumu attiecībā uz arestētiem īpašumiem. "Man gribētos domāt, ka tas nav pirmais un pēdējais solis," pauda deputāts, minot, ka ir jāsaprot, ka atsavināšana nozīmē arī zināmu saistību uzņemšanos.

Nedrīkstētu pieļaut situāciju, kad atsavinātie īpašumi paliek tukši, piemēram, ja tiek atsavināta ēka ar kāda veida aprīkojumu, sacīja Judins. Tāpat jāsaprot, ka īpašumu atsavināšana var veidot papildu izdevumus, norādīja politiķis, paužot cerību, ka TM būs padomājusi arī par to. Judins pieļāva iespēju, ka no Krievijas varētu sekot pretreakcija pret šāda likuma īstenošanu, taču tas nenozīmē, ka to nevajadzētu darīt.