Ieteikumi, kā sagatavoties Jāņiem un noturēties nomodā no saulrieta līdz saullēktam

Jāņos ir visīsākā nakts un vismazāk tumsas, bet arī tas mazumiņš ir jākliedē, tāpēc no saulrieta līdz saullēktam jādedzina uguns. Der nošķirt Jāņu ugunskuru no sadzīviskā, šašliku vai desiņu cepamā ugunskura. Jāņu ugunskurs ir centrālais punkts, ap kuru viss notiek, kur pulcējas cilvēki. Visi zina, ja Jāņu naktī nedrīkst gulēt, un ugunskurs ir tas, kas palīdz to nakti izturēt un sagaidīt saullēktu. Pat ja diena aust nomākusies, smidzina vai līst, saules aušanas brīdis ir jāgaida.