Teju 93% no visas iegūtās kūdras Latvijā tiek eksportēts. Tikai maza daļa tiek atstāta izmantošanai pašmāju vajadzībām. Kamēr nav noteikts, cik liels ir kopējais kūdras apjoms Latvijā, precīzi pateikt, cik daudz kūdras iegūt un eksportēt gadu no gada, nav iespējams. Vai pienāks brīdis, kad kūdras ieguve Latvijā pārsniegs tās spēju atjaunoties? Otrajā rakstā no sērijas par kūdras biznesu Latvijā TVNET aplūko kūdras ekonomisko nozīmi un iespējamos nākotnes plānus nozīmes mazināšanai.