Kāpēc ir svarīgi braukt "tālredzīgi"

Kā šodien atceros epizodi tēva vecajā Opel Ascona, kad uz Tallinas šosejas iepretim Ādažiem pat nācās nobraukt no asfalta, lai izvairītos no frontālas sadursmes ar Ford Transit, kad tā vadītājs bija izlēmis apdzīt vairākas “pārāk lēnas” fūres. Toreiz viss beidzās laimīgi un es tikai paspēju piefiksēt, ka Transit priekšējā sēdeklī līdzās bezatbildīgajam vadītājam atradās vēl divi vīri, bet ir reizes, kad šāda braukšanas maniere noved līdz traģēdijai. Un tad vainīgais ir tikai viens – tas, kurš nebija pietiekami tālredzīgs, nespēja paredzēt iespējamās sekas un sāka apdzīšanu brīdī, kad pretī brauc cits auto.

saudzīgi apietas ar savu maciņu, jo izvairās no nevajadzīgas paātrināšanās un liekas bremzēšanas,

No šāda viedokļa raugoties, top skaidrs, ka ielās ir krietns skaits autobraucēju, kuriem nav ne mazākās sajēgas par efektīvu, ekonomisku braukšanu. No vienas puses, viņi šausminās par degvielas cenām, bet, no otras puses, nedara pilnīgi neko, lai cenu kāpumu kompensētu ar patēriņa samazināšanu, pavisam nedaudz izmainot savus braukšanas paradumus.