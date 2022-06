Tests ⟩ Lēnāk brauksi, tālāk tiksi! Aizpildi testu un noskaidro, vai uz ceļa esi paraugs vai huligāns

Lai izvairītos no nepatīkamiem atgadījumiem sadzīvē un uz ceļa, vislabāk ir atturēties no alkohola lietošanas un izvēlēties alternatīvas. Ūdens vai dažādi atspirdzinošie dzērieni un sulas ir iespēja cilāt glāzīti, bet neapreibt. Vēl viena opcija ir alkoholiska dzēriena analogs bez alkohola. Tas var būt, piemēram, bezalkoholiskais alus, kas atbildīgam šoferim pilnīgi legāli ļaus sajusties kā daļai no kompānijas ballītē, kur pārējie viesi malko kokteiļus, dažādus dzintarkrāsas dzērienus vai sidru, pamazām slīgstot reibumā.