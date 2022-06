Rail Baltica izbūves laikā naktīs no 20.jūnija slēgs autotransporta satiksmi Lāčplēša ielā

Nākamais darba posms paredz no 20.jūnija līdz 23.jūnijam, kā arī no 27.jūnija līdz 29.jūnijam veiks jaunā Rail Baltica pārvada atbalsta sienas būvdarbus paralēli Lāčplēša ielai. Lai nodrošinātu drošu būvdarbu izpildi un mazinātu ietekmi uz autotransporta plūsmu pilsētā, darbus veiks nakts stundās no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00. Tāpēc šajā laika posmā būs slēgta autotransporta satiksme Lāčplēša ielā, posmā no Satekles ielas līdz Kalupes ielai.