Pēc skandāla ar imunologu izgaismotajām problēmām līdz risinājumam vēl tālu

jau konkrētiem likuma grozījumiem, kā tad mēs varam pasargāt pacientu, no kādām ārsta neētiskām vai pat kriminālām darbībām.”

Veselības inspekcijā stāsta, ka pirmo darba cēlienu, iesaistot ekspertus un profesionālās organizācijas, pabeiguši aprīļa beigās un maija sākumā iesnieguši ziņojumu Veselības ministrijai. Taču plašas diskusijas vēl priekšā. Piemēram, jūnija beigās par to spriedīs ar lielajām slimnīcām. Un tāpēc sākotnēji dotie divi mēneši nemaz neesot bijuši iespējami. “Tāpēc, ka darbs ir apjomīgs. Un tāpēc, ka ir dažādi viedokļi. Un, kā jau es teicu, ir pabeigts šis te pirmais posms, kad ir izstrādāts bāzes variants vai pirmais variants jeb kā to saukt, un ir jāturpina šī te diskusija, jo ir viedokļu dažādība, un ir jāatrod šis optimālais, labākais variants, ko virzīt jau likumdošanas iniciatīvas kārtībā,” skaidro Veselības inspekcijas Kvalitātes un risku vadības nodaļas vadītājs Arnis Bluķis.

Plašāku publiku iepazīstināt ar sagatavoto ziņojumu Veselības inspekcija šobrīd negrib. Daļēji par tā saturu var secināt no diskusijās iesaistīto organizāciju stāstītā. Piemēram, Latvijas Ārstu biedrība rosināja un darba grupa arī iekļāvusi ziņojumā priekšlikumu par papildu iespējām anulēt ārsta sertifikātu.

Ārstu biedrībā joprojām uzstāj, ka Ņikiforenko gadījumā neesot varējusi rīkoties citādāk – sertifikātu viņam apturēja tikai pēc tam, kad aizliegumu pildīt ārsta pienākumus policija piemēroja kā drošības līdzekli. Bet anulēt to varēšot tikai attiecīga tiesas nolēmuma gadījumā. “Lai gan - uz to brīdi dakterim visticamāk jau būs beidzies sertifikāts, un tad lielais jautājums, vai dakteris nāks uz sertifikāciju un vēlēsies kārtot sertifikācijas eksāmenu,” piebilst Latvijas Ārstus biedrības juriste Elita Vīksna. Taču plašākas iespējas rīkoties vajagot, bet tad jāgroza Ārstniecības likums, tajā iekļaujot ārstu disciplināratbildību. E.Vīksna skaidro: “Tajā brīdī, kad būs šī te disciplināratbildība noteikta, tad tas būs vienkāršāk. Tad būs šis disciplinārsods, ko piemēros, un pats smagākais būs šī sertifikāta anulēšana.” Ārstu biedrībā cer, ka grozījumus likumā pieņems rudenī. “Bet tas, protams, būs atkarīgs no likumdevēja, ne mums” viņa piebilst.