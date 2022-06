Kāpēc Jāņos dzersim miestiņu bez grādiem?

Ojārs, kurš ir IT speciālists, alkoholu pārstāja lietot pirms pieciem gadiem. Kāds bija iemesls? "Kādu dienu vienkārši vairs nespēju saprast, kādēļ man būtu vajadzīga šī apreibinošā sajūta. Nolēmu pamēģināt vienu mēnesi atteikties no jebkādiem alkoholu saturošiem dzērieniem. Tad divus mēnešus, trīs, pusgadu. Un tā tas aizgāja. Pašlaik jau par iemesliem vairs nedomāju, vienkārši alkohola lietošana man ir kļuvusi nevajadzīga, arī kā sociāla aktivitāte," stāsta Ojārs. Tomēr Ojārs nenoliedz, ka alus garša aizvien ir dikti tīkama. "Man vienmēr ir patikusi alus garša. Sākumā tas bija viens no galvenajiem argumentiem diskusijā pašam ar sevi – vai es gribu pilnībā atteikties no šo dzērienu piedāvātajām garšas īpašībām. Bet, paldies Dievam, ātri vien atskārtu, ka tirgū, ja pameklē, ir pieejamas labas populāro dzērienu bezalkoholiskās alternatīvas!" Tas sākumā prasījis nelielu izpēti, bet beigās Ojārs ir atradis kādas 3-5 alus šķirnes, kas garšas ziņā ir līdzvērtīgas to alkoholiskajām versijām. "Ar dažām šķirnēm pat esmu taisījis eksperimentu, iedodot tās cilvēkiem un nesakot, ka tas, ko viņi tur rokā, kā mēdz teikt, ir nepilnvērtīgs alus, jo nesatur alkoholu. Un, par pārsteigumu, neviens pat nenojauta, ko patiesībā dzer. Tas tikai nostiprināja manu pārliecību, ka arī tādi alkohola nelietotāji kā es var pilnvērtīgi izbaudīt šo burvīgo dzērienu."