VIDEO ⟩ Čornobiļas "zudušie ieraksti" nonāk pie skatītājiem un atklāj jaunus faktus par 1986. gada traģēdiju

36 gadus pēc Čornobiļas kodolreaktora eksplozijas padomju Ukrainā, jaunatklātie kadri un ierakstītās intervijas no rūpīgi slēptiem arhīviem sniedz padziļinātu, emocionālu priekšstatu par katastrofas patiesajiem apmēriem, kā arī to, cik ilgi padomju vara centās slēpt notikušo, tostarp karavīrus, kas tika sūtīti "likvidēt" postījumus. HBO jaunā dokumentālā filma "Chernobyl: The Lost Tapes" ("Čornobiļa: zudušie ieraksti") ir nesamākslots, patiess stāsts par to, kas notika vienā no vismazāk izprotamajām 20. gadsimta traģēdijām.