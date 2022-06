Kāpēc cilvēki sēžas dzērumā pie stūres? Par atkarībām un bravūrību stāsta sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciālists

Sanāk paradokss, jo atkarīgais meklē sev savu aprūpētāju, bet kad to ir atradis, tad izrādās, ka tas ir tas bargais soģis, no kura viņš visu laiku ir gribējis izsargāties.

Domājot par to, bet ko darīt tiem, kas ir blakus atkarīgajam cilvēkam, Gunāram Trimdam nāk prātā kāds notikums, kur kāds krievu aktieris dzērumā iebrauca pretējā joslā un nogalināja otra auto šoferi. Aktieris patiesi nožēloja izdarīto un sevi vainoja notikušajā. “Alkohola atkarīgie vienmēr mēdz sevi vainot. Stāsts ir par zaudējumu bērnībā, kurš nav bijis izsērots, kas savukārt rada vainas sajūtu. Atkarīgie no rīta mēdz patiesi lūgt piedošanu, tad bieži vien gribas viņu apķert un piedot notikušo. To arī dara atkarīgo vīru sievas. Bet gluži kā pasakā, pēc pusnakts princis atkal pārvēršas par ķirbi un viss cikls atsākas no jauna. Šī ir atkarīgo traģēdija,” koši noraksturo eksperts.