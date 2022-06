Foto ⟩ Pirmo reizi Rīgā - 100 superauto lielākā autorallija "OneLife Rally" ietvaros

Viens no vērienīgākajiem starptautiskajiem auto notikumiem - OneLife Rally - par sestās tūres sākumpunktu izvēlējies Rīgu. 100 modificēti superauto ar unikālu dizainu un sacīkšu braucēji no 30 pasaules valstīm tiksies ar auto cienītājiem pasaulē vienīgajā atklātajā rallijā 25.jūnijā no plkst. 12.00 11.novembra krastmalā. Ieeja bez maksas.