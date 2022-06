Trešdaļa autovadītāju mēdz sēsties pie stūres pēc alkohola lietošanas

Alkohola lietošana nav savienojama ar braukšanu pie stūres, to apliecina arī aizvadītā gada dati par ceļu satiksmes negadījumiem. Pērn reģistrēti 3406 ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, no tiem 185 gadījumos vismaz viens vadītājs bijis alkohola reibumā. Tie ir aptuveni 5,5% no visiem negadījumiem ar cietušajiem. Paraugoties uz negadījumiem, kuros ir bojā gājušie, statistika ir vēl bēdīgāka - 7,5% no ceļu satiksmes negadījumiem ar bojā gājušajiem, vismaz viens no autovadītājiem ir bijis alkohola reibumā.