"Rail Baltica" izbūves dēļ vairākas naktis būs slēgts Lāčplēša ielas posms

Saistībā ar "Rail Baltica" dzelzceļa būvniecību no pirmdienas līdz trešdienai naktīs no plkst.22 līdz 6 būs slēgts Lāčplēša ielas posms no Satekles ielas līdz Kalupes ielai, informē projekta būvnieka pilnsabiedrības "BeReRix" pārstāvji.