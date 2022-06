AvtoVAZ pagarinās četru dienu darba režīmu līdz 6.novembrim

AvtoVAZ turpinās strādāt nepilna laika režīmā ilgāk nekā sākotnēji plānots. Par to ziņo AvtoVAZ, atsaucoties uz rīkojumu, ko parakstījis autobūves giganta jaunais vadītājs Maksims Sokolovs. No tā secināms, ka AvtoVAZ arī rudenī turpinās strādāt četras dienas nedēļā. Šāds režīms pagarināts par diviem mēnešiem no 2022.gada 5.septembra līdz 6.novembrim visām nodaļām. Alga par piekto dienu, kurā konveijeri stāvēs, darbiniekiem maksāta netiks.