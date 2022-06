LED gaismas ceļš no greznu auto ekstras līdz zīmolu identitātes veidotājai

Speciālistu mērķis bija ieviest revolucionāras pārmaiņas vadītāja vietā – vislabākajā nozīmē. Tā, lai cilvēks, iekāpis auto, vairs nevēlētos no tā izkāpt, un katrs brauciens sagādātu vienu vienīgu prieku.

Peugeot eksperti ir novērojuši, ka pat vissīkākās detaļas ietekmē to, kā jūtas autovadītājs. Tā pēc ilgas izpētes tika nolemts, kādu krāsu LED apgaismojuma shēmas autovadītājiem piedāvāt, lai tās būtu piemērotas dažādam noskaņojumam un pozitīvi ietekmētu braukšanu.

Izpēte par to, kā vislabāk izvietot vadītājam nepieciešamās ierīces un informācijas ekrānus, ir likusi pamatu noteiktiem ergonomikas risinājumiem. Peugeot speciālisti norāda, ka i-Cockpit sēdpozīcija ar mazāku stūri un augstāk uzstādītu instrumentu paneli ļauj vadītājam retāk novērsties no ceļa – skatīšanās procents uz priekšu pieaudzis no 93 līdz 95. Vēl viena būtiska pārmaiņa – Peugeot inovāciju iespaidā autovadītāji braukšanas ātrumu pārbauda trīs reizes biežāk nekā iepriekš.