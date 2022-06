Saeima šonedēļ nelems par agrāku pensiju indeksēšanu

Saeimas sekretārs Andrejs Klementjevs (S) skaidroja, ka parakstu atsaukšana nozīmē to, ka sēde netiks sasaukta, jo ar atlikušajiem parakstiem sēdes sasaukšanai nepietiek.

Klementjevs, kurš iepriekš mudināja agrāk indeksēt pensijas, lai pensionāriem kompensētu straujo inflāciju, un rosināja sasaukt ārkārtas sēdi, uzsvēra, ka sēdes nesasaukšana un lēmuma nepieņemšana sabotē iespēju agrāk indeksēt pensijas, jo, lai to paveiktu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai nepieciešams veikt nopietnus sagatavošanas darbus.

Deputāts pauda neizpratni un dusmas par kolēģu rīcību, uzsverot, ka, piemēram, partiju apvienības "Attīstībai/Par!" deputāti, lai gan skaļi vēlētājiem izklāstījuši labās vēstis par agrāku pensiju indeksāciju, tagad to bremzē.

Jau iepriekš Saeima atlika šo grozījumu izskatīšanu, 16.jūnijā no darba kārtības izslēdzot likuma grozījumu izskatīšanu. Kā aģentūrai LETA iepriekš pauda koalīcijas partneru pārstāvji, likumprojekts no darba kārtības esot izslēgts pēc "Jaunās vienotības" aicinājuma atbilstoši koalīcijas līguma nosacījumiem.

"Pirmkārt, indeksējot pensijas agrāk, nekā valdība to bija paredzējusi, pensija indeksācija iznāks mazāka. Pašlaik inflācija ir augoša. Indeksējot pensijas mēnesi vēlāk, pieaugums būtu lielāks. Otrkārt, premjers [Krišjānis Kariņš] redz pensiju indeksāciju kā daļu no atbalsta pasākumu kopuma, ko rosinājusi Labklājības ministrija. Būtu pareizi, ja koalīcija vienotos par visu atbalsta pasākumu kopumu, nevis balsotu par katru no tiem atsevišķi," "Jaunās vienotības" iebildumus aģentūrai LETA skaidroja Saeimas deputāts Arvils Ašeradens (JV).