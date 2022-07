Ar nopietnām pārkaršanas pazīmēm tiek hospitalizēti arī bērni

Cietušie bijuši no visām vecuma grupām. Piemēram, mazākajam pacientam, kuram karstuma ietekme pēc ilgas uzturēšanās uzkarsušās telpās bija radījusi veselības problēmas, vecums bija vien 15 dienas, sacīja Vītola.

Pēc viņas paustā, katru dienu ir vairākas situācijas, kad pacientiem ir nopietnas sūdzības pēc uzturēšanās karstās iekštelpās. To vidū ir gan cilvēki, kuri strādājuši sakarsušā vidē ilgas stundas, gan mazi bērni vai gados vecāki cilvēki, kuri meklējuši patvērumu no saules, neizejot daļu dienas vai visu dienu no mājām, bet nav izdevies atvēsināt telpas.