Kā es braucu festivālu “Lampa” lūkoties

Kamēr piektdien pēc darbiem tikām ārā no Rīgas un veiksmīgi nokļuvām Cēsīs, bija jau pusdesmit vakarā. Kas interesanti – ja iepriekš man šķita, ka sarunu festivāls notiek vienā kopīgā teritorijā pilsētas parkā, tad izrādījās, ka ir arī īpašās sarunu teltis, par kurām parastie apmeklētāji nav informēti. Uz tām zināja aizvest tikai prasmīgākie no vietējiem.

Knapi paspēju izņemt no auto savas mantas, kad kādā no šīm vietām uzstājos kā viens no diskusijas dalībniekiem. Tā bija tā saucamā “Ceha terase”, kāda nepilna kilometra attālumā no galvenās pasākuma norises vietas. Jāteic, ka pasākuma organizatori bija parūpējušies ne tikai par uzkodām, bet arī ļoti gardiem vietējo mājražotāju atspirdzinājumiem.