Valsts vienoto jurista eksāmenu nokārtojuši tikai 37 studenti

Kā liecina kvalifikācijas eksāmena rezultāti, vasaras sesijā to sekmīgi nokārtojis 21% studentu. Kopumā valsts vienoto jurista eksāmenu kārtoja 180 studentu no sešām augstskolām.

Sekmīgu vērtējumu ieguvušo studentu vidū ir gan studenti, kas eksāmenu kārtoja atkārtoti, jo 2021.gada vasaras un 2022.gada ziemas sesijā nebija izdevies nokārtot kādu no eksāmena jomām, gan studenti, kas eksāmenu kārtoja pirmo reizi. Eksāmenu atkārtoti kārtoja 46 studenti un no šiem studentiem sekmīgu vērtējumu un līdz ar to jurista profesionālo kvalifikāciju ieguvuši 33%. Savukārt pirmo reizi eksāmenu kārtoja 134 studenti un no šiem studentiem sekmīgu vērtējumu ieguvuši 14% studentu.