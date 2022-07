Kas ir vislielākā iedzīvotāju vilšanās autoplacī?

Aptaujājot Latvijas iedzīvotājus, noskaidrojies, ka, iegādājoties mazlietotu auto tieši no īpašnieka vai autoplacī, 65% lielāko vilšanos sagādātu, ja tas izrādītos tehniski sliktākā stāvoklī nekā sākotnēji domāts. Tajā pašā laikā 21% atzīst, ka tā noteikti būtu bijusi darījuma summa. Bet 16% atzīmējuši, ka tas būtu sarežģītais pirkšanas un auto pārreģistrācijas process. 8% respondentu, iegādājoties mazlietotu auto autoplacī vai no īpašnieka, vilšanos sagādātu, ja to nevarētu lietot nekavējoties.