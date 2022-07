Studētgribētājiem vislielākā interese par studijām Latvijas Universitātē

Kopumā līdz 5.jūlija plkst.17 portālā "Latvija.lv" saņemti 1595 studiju pieteikumi, no kuriem 467 jeb 29,28% ir apstiprināti.

Liels pieprasījums novērots arī Daugavpils Universitātē, kurā visās prioritātēs apstiprināti 75 pieteikumi, bet uz pirmo prioritāti apstiprināti 24. Liepājas Universitāte ir apstiprinājusi 45 pieteikumus, no kuriem 13 apstiprināti pirmajā prioritātē. Savukārt Banku augstskolā apņēmušies startēt 38 studētgribētāji, no kuriem pieciem ir apstiprināts pieteikums pirmajā prioritātē.

Reģionos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā apstiprināti 19 topošie studenti, no kuriem septiņi pieteikumi apstiprināti pirmajā prioritātē. Vidzemes augstskolā apstiprināts 31 pieteikums, no kuriem seši apstiprināti pirmajā prioritātē. Savukārt Ventspils Augstskola saņēmusi 34 pieteikumus, no kuriem deviņi ir apstiprināti pirmajā prioritātē.