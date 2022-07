Cenu pieaugums nav radīts mākslīgi

Taču it kā nopludinātā e-pasta vēstule, par kuru runā video autors, ir viltota, par to iepriekš rakstīja Re:Check un faktu pārbaudītāji no AFP, Reuters un Politifact. Viltus e-pasta ziņojumā, kas tīmeklī sāka izplatīties 2020.gadā, teikts, ka Kanādas valdība izmanto Covid-19 pandēmiju kā aizsegu, lai likvidētu visus parādus, “atiestatītu” ekonomiku un atņemtu cilvēkiem privātīpašumu. Norādīts, ka tas esot saņemts no Kanādas “Stratēģiskās plānošanas komitejas” locekļa, taču šādas komitejas nav. Apgalvojumiem šajā fiktīvajā e-pasta vēstulē nav nekāda pamatojuma, un nav pierādījumu, ka vēstule ir īsta.