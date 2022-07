Roberts Vītols ir kļuvis par vienu no populārākajiem "YouTube" satura veidotājiem Latvijā. Viņa veidotais saturs aptver daudzus un dažādus piedzīvojumus par un ap mašīnām. Intervijā "Apollo.lv" Roberts pastāstīja, kā attīstījusies viņa karjera, kā radusies mīlestība pret automašīnām un citiem piedzīvojumiem.

Ir grūti spriest, kāpēc tā ir. Pats domāju, kāpēc kādam interesētu, kā četri čaļi lamājas drausmīgā leksikā (smejas). Katrā ziņā es visu saturu veidoju pēc tīrākās sirdsapziņas, jo mērķis ir veidot labākus video. Tas viss tiek darīts neatkarīgi no tā, vai tie ir mani klienti, kuriem nepieciešama reklāma, vai, piemēram, sociālo tīklu video rullītis, vai arī tas ir vienkārši saturs "YouTube".

Man ļoti patīk stāstīt dažādus stāstus un vēl vairāk patīk to darīt ar video palīdzību. Un, ja vēl otrā pusē ir cilvēki, kuriem šis saturs patīk, tad es to ļoti novērtēju. Es domāju, ka šis jautājums vairāk jāuzdod tiem cilvēkiem, kuri skatās saturu, kuru veidoju.

Es domāju, ka jā. Uzskatu, ka esam tuvu griestiem, jo cilvēku Latvijā tomēr nav tik daudz. Pats esmu ļoti pārsteigts, ka tie skaitļi "YouTube" Latvijas mērogam ir ļoti lieli. Vispār ir ļoti forši novērot, ka cilvēki daudz lieto "YouTube", izmantojot to kā sava veida televīzijas līdzekli. Ceru, ka tas, ko es daru, iedvesmos jaunus satura veidotājus un palīdzēs atdzīvināt "YouTube" platformu. Protams, tas nav viegls darbs, bet, ja otrā pusē ir forša auditorija, kas ir gatava ņemt šo saturu pretī, kāpēc nelēkt iekšā un nedarboties?

Kad gāju skolā, varbūt septītajā vai astotajā klasē, sapratu, kas ir video un ko tas nozīmē. Man vienmēr ir paticis veidot stāstus, taču tad vēl nezināju, vai to darīšu caur mūziku vai ar video. Tā kā man tēvs ir mūziķis, biju pārliecināts, ka karjeru veidošu tajā sfērā, taču tā nenotika. No tā brīža arī sāku nodarboties tikai ar video satura veidošanu.

Tas ir ļoti smags darbs. Studiju laikos, kamēr draugi gāja ballēties, es sēdēju mājās pagrabā un montēju video. Man visu laiku ir tā degsme, ka gribas uztaisīt pēc iespējas labāku video. Pats labākais ir tas, ka tā degsme nekur nav pazudusi, joprojām to jūtu. Visu laiku gribas attīstīties un izmēģināt jaunas lietas.

Protams, filmējot visu šos video ar mašīnām, cilvēki pasaulē sāka mūs atpazīt. Šajā ziņā liels nopelns ir autobraucējam Kristapam Blušam, ar kuru kopā strādāju jau vairākus gadus. Tāpat liels nopelns ir "Latvijas drifts", kas palīdzēja man izsisties pasaulē. Tā arī tas viss sākās - zvana no Skandināvijas, Spānijas, ASV, jo visiem kaut ko vajag. Daudzi nesaprot, kāpēc neviens neņem vietējos čaļus, bet izvēlas mūs - tas ir tāpēc, ka mēs savu darbu izdarām līdz galam, ļoti kvalitatīvi un atdodamies pilnīgi visam.

Visspilgtāk noteikti atmiņā palicis notikums no bērnības - viena liela kompānija no ASV mūs uzaicināja uz Holivudu braukt filmēt vienu mašīnu, kas filmē citus spēkratus. Mūs uzaicināja, lai uzfilmētu par šo auto popularizēšanas video. Mēs tuksnesī filmējām mašīnu, kura maksā miljonus, braukājām un filmējām pa pašu Holivudas centru.

Tad es pirmo reizi dzīvē redzēju to lielo Holivudas ražošanu, jo mēs jau Latvijā lielākoties visu darām budžeta variantā. Šie cilvēki Holivudā bija redzējuši, kā mēs strādājam, un teica, lai mēs braucam pie viņiem un darbojamies. Tobrīd atceros, ka domāju - šis reāli ir sapņu piepildījums.

Man ir ļoti daudz sapņu un mērķu, kurus vēlos piepildīt, taču es parasti par tiem nerunāju, jo uzskatu, ka tā ir tāda kā blamēšanās. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuri vispirms izdara un tikai tad runā. Vienmēr jau ir tā, kad izstāsti savus mērķus, kurus vēlies piepildīt, beigās tos nemaz nesanāk īstenot.

Labs jautājums... es teiktu, ka tā ir tā īpašība "dot ručkā" jeb tā enerģija, atdeve, grūti tā izskaidrot. Man vienmēr ir bijusi vēlme paskatīties, cik tālu ir iespējams aiziet, darot šīs lietas, cik tālu mēs varam attīstīt latviešu "YouTube" lauciņu. Tā mīlestība pret video veidošanu ir ļoti liela, un domāju, ka skatītāji to arī redz un novērtē. Ir patīkami izjust gandarījumu par paveikto, kad esi ieguldījis lielu darbu un enerģiju un skatītāji to atzinīgi vērtē. Ļoti grūti definēt.

Mēs esam bariņš draugu, kuri vienkārši organiski pavada laiku kopā ar mašīnām. Jau pirms vairākiem gadiem varbūt ne gluži šādā kompānijā, bet līdzīgā darījām visādas lietas, tikai bez kameras. Tā kā es jau pamazām sāku pāriet uz vloga formātu, iedomājos, ka ir ļoti daudz lietu, ko no šā projekta varētu parādīt cilvēkiem.

Pētot sīkāk, sapratu, ka šādu video saturu veido daudzviet citur pasaulē. Daudzi mums teica, ka no esam ideju nozaguši no Krievijas satura veidotājiem, taču patiesībā neesmu redzējis nevienu video no krievu "jūtuberiem". Manī radās interese, jo zināju, ka mēs šo saturu noteikti padarītu daudz interesantāku. Tad sāku runāt ar draugiem, lai viņi piekrīt, jo bija interese - vai cilvēkiem šāda tipa saturs patiks.