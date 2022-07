Aptauja: 76,6% iedzīvotāju joprojām augsts satraukums par Krievijas karu Ukrainā

Analizējot datus pēc respondentu vecuma, secināms, ka augsts satraukuma līmenis saglabājas pilnīgi visās vecuma grupās, bet īpaši augsts tas ir cilvēkiem vecumā no 55 līdz 74 gadiem - 81%, cilvēkiem no 45 līdz 54 gadiem - 78%, kā arī vecumā no 35 līdz 44 gadiem - 77%, kamēr pārējās vecuma grupās šis rādītājs ir no 71% līdz 73%.