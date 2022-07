Perevoščikovs mudina paturēt prātā VM izstrādāto Covid-19 rīcības plānu rudenim

Vienlaikus Perevoščikovs norādīja, ka vienīgais, kas atšķir šo vasaras Covid-19 vilni no iepriekšējām sezonām, ir tas, ka saslimstības pieaugums ir sācies par aptuveni trim nedēļām agrāk.

Mēs nevaram prognozēt, ka Covid-19 saslimstības pieaugums pēkšņi apstāsies - tas, visticamāk, turpināsies. Svarīgi ir tas, ka situācija patlaban slimnīcās būtiski nepasliktinās, un arī klīniski smago pacientu skaitu nevar salīdzināt ar to, kas bija pie deltas un alfas," skaidroja Perevoščikovs.

Vienlaikus viņš piebilda, ka tiem cilvēkiem, kuri ir vakcinējušies pret Covid-19 vai pārslimojuši to, ir risks inficēties vēlreiz, jo iegūtā imunitāte nevar pasargāt, īpaši, ja ir pagājis ilgāks laiks kopš vakcinācijas vai pārslimošanas. Tomēr iepriekš iegūtā imunitāte pasargā no smagām Covid-19 slimības formām un arī letāla iznākuma, sacīja eksperts.

Tāpat Covid-9 saslimstības pieaugums ir saistīts ar to, ka cilvēki aktīvi ceļo uz ārzemēm, kas eksperta vērtējumā, nav īpaši droši no epidemioloģiskā viedokļa. Pēc SPKC datiem, pagājušajā nedēļā 17 cilvēki no 100 Covid-19 inficētajiem ir inficējušies ārzemēs - Turcijā, Spānijā, Francijā, Itālijā un citos siltajos kūrortos, kur Latvijas iedzīvotāji brauc atpūsties.