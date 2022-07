Vinsenta van Goga gleznas aizmugurē atklāts vēl neredzēts viņa pašportrets

“Zemnieces galva” Skotijas Nacionālajā galerijā nonāca 1960. gadā kā dāvana no kāda prominenta Edinburgas advokāta. Gleznā redzama sieviete no Nīderlandes dienvidiem. Tiek uzskatīts, ka pašportretu van Gogs uz gleznas aizmugures uzgleznoja vēlāk, kad bija jau pārvācies uz Parīzi un iespaidojies no Francijas ekspresionistu darbiem.