Elksniņš skaidrojas, kāpēc apmeklējis Baltkrievijas ģenerālkonsulāta pasākumu

Informācija par minēto pasākumu bija gan ĀM, gan VDD rīcībā, taču no minētajām institūcijām pašvaldībā netika saņemta jebkāda informācija ar lūgumu vai aicinājumu pašvaldības amatpersonām atturēties apmeklēt minēto pasākumu, saka vietvaras vadītājs.

Papildus likuma "Par pašvaldībām" 62.pantā noteiktajiem domes priekšsēdētāja amata pienākumiem savā vēlēšanu apgabalā Elksniņš pildot arī deputāta pienākumus un savas deputāta tiesības jautājumos, kas skar Daugavpils pašvaldības vēlētāju intereses, kas izriet no Pašvaldības domes deputāta statusa likuma.

Vēstulē ministram arī norādīts, ka Daugavpils pašvaldības administratīvajā teritorijā ir ievērojams uzņēmumu skaits ar Baltkrievijas ekonomisko kapitālu, kuru vidējais apgrozījums gadā ir 50 miljonu eiro, un kuros tiek nodarbināti vismaz 400 darbinieki, kuri ir pašvaldības iedzīvotāji. Turklāt, daļa no šiem uzņēmumiem joprojām darbojas arī Baltkrievijā un, neskatoties uz minēto, Daugavpils pašvaldība, ja tas ir nepieciešams, ievērojot normatīvos tiesību aktus, šādiem uzņēmumiem un to darbiniekiem sniedz visu nepieciešamo atbalstu.

"Papildus tam, Daugavpils ir izteikti daudznacionāla pilsēta un baltkrievi tajā ir viena no skaitliski lielākajām etniskajām grupām. Vairākumam Latvijas baltkrievu ir ļoti ciešas saiknes ar etnisko dzimteni, kur dzīvo to radinieki un draugi vai tur atrodas to radinieku kapi," pauž Elksniņš.