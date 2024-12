1976. gada 15. jūlijs, četri pēcpusdienā. Ar 19 meitenēm un 7 zēniem vecumā no 5 līdz 14 gadiem pilns autobuss 55 gadus vecā Eda Reja vadībā dodas uz mājām no izbraukuma un peldes. Tomēr bērnu vecāki savas atvases mājās tajā vakarā tā arī nesagaida. Autobuss tiek atrasts 14,5 kilometrus no pilsētas – tukšs, grāvī un apklāts ar zariem. Kur palikuši bērni un šoferis?