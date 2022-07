Tulkojam pasakas! 10 populārāko pasaku psihoanalīze

Arī šī ir pasaka par iniciāciju – šeit no mājām prom dodas puika un savā garīgās un fiziskās izaugsmes ceļā kļūst par vīrieti. Atšķirībā no Diegabikša Sprīdītis laimi atrod mājās.

Pelnrušķīte ir stāsts par mīļu, sirsnīgu meiteni – par to vēsta krāsns un pelni pasakas simbolismā. Tie apzīmē arī labu sirdi. Arī šī ir pasaka par iniciāciju. Man par šo pasaku patīk teikt, ka Pelnrušķītes pamāte ir viņas izaugsmes treneris, kas māca Pelnrušķīti izdarīt darbus arvien labāk un labāk. Galvenā varone ir palikusi bez mātes, tomēr māte viņu ir atstājusi jau gana pieaugušā vecumā, atstājot ļoti labas dzīves mācības. Pelnrušķīte dzīvo saskaņā ar šīm mācībām, neskatoties uz līdzcilvēku attieksmēm, ko dzīvē saņem. Līdz ar to šis ir stāsts par to, ka pacietība un cītīgs darbs pārvar visu. Iekļauta ir arī kāda dzīves gudrība: iespēja pieņemt ētiskus lēmumus savā dzīvē tiek dota daudziem. Tomēr saglabāt drosmi un nepazaudēt šo likteņa dāvāto dāvanu, šādus lēmumus pieņemt, to gan nespēj daudzi. Tikai tiem, kuri prot strādāt ar sevi un spēj piepildīt sevi ar tādām augstākām īpašībām, tiem izdodas piepildīt savus sapņus. Balvu saņem tas, kurš ar savu rīcību to patiešām nopelna.