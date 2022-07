Kas notiktu, ja bites izmirtu?

Bites apputeksnē aptuveni 70 no 100 kultūraugu sugām, kas baro 90% pasaules iedzīvotāju. Tās ik gadu ir “atbildīgas” par ražu teju 30 miljardu eiro vērtībā.

Visā pasaulē ir 20 000 dažādu bišu sugu, daudzas no tām ir uz izmiršanas robežas. Populācijas straujais sarukums ir radījis arvien lielākas bažas. Piemēram, ASV biškopji no 2020. gada aprīļa līdz 2021. gada aprīlim zaudēja gandrīz pusi jeb 45,5% no savām medus bišu saimēm.