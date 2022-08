Video ⟩ "Aiz priekškara": krievu propaganda mudina NATO pasludināt par teroristisku organizāciju

Tikmēr Krievijas propagandisti nenogurstoši vēsta, ka karagūstekņus esot nogalinājusi Ukrainas izšauta HIMARS raķete. Ukraina esot nogalinājusi savus karavīrus tādēļ, ka tie sākuši sadarboties ar Krieviju un snieguši liecības par ukraiņu it kā pastrādātajiem kara noziegumiem. Tas esot brīdinājums ukraiņu karavīriem, lai neiedomājas padoties gūstā un sadarboties ar Krieviju.

Savukārt ASV bāzētā kara pētījumu domnīca "Institut for the Study of War" savā 31.jūlija tvītā norāda, ka pašlaik nespēj apstiprināt incidenta raksturu vai cēloni, tomēr joprojām vislielākā ticamība ir tam, ka vainīgi bija Krievijas bruņotie spēki.