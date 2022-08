Jābūt gataviem klimata pārmaiņu izraisītam civilizācijas sabrukumam

Ziņojumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, vēstīts, ka ir pēdējais laiks, lai nopietni sāktu apsvērt sliktākos iespējamos scenārijus un izstrādātu plānu, kā rīkoties, ja kādā brīdī civilizācija sabruks.